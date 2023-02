Russia: Gazpromneft scopre nuovo giacimento di idrocarburi nella regione di Orenburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazpromneft ha scoperto un nuovo giacimento di idrocarburi nella regione russa di Orenburg. Come ha riferito l'ufficio stampa della società, le riserve del giacimento sarebbero pari a 53 milioni di tonnellate equivalente di petrolio. Secondo le stime degli esperti, una volta completate le attività di preparazione del pozzo, la produzione potrà aumentare in modo significativo. Come ha affermato il vice presidente della società, Vadim Yakovlev, il nuovo giacimento in futuro permetterà di sviluppare ulteriormente le attività di Gazpromneft nella regione. (Rum)