Autonomia: Salvini, domani approvazione preliminare in CdM, poi tocca a Parlamento

23 luglio 2021

- La bozza della legge sull'autonomia proposta dal ministro Calderoli arriverà domani in Consiglio dei Ministri. Si tratterà di un'approvazione preliminare: "Il primo passaggio in CdM è fondamentale, poi il Parlamento dovrà dire la sua". Lo ha affermato oggi il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo all'ex parco dei gasometri di Milano, dove sorgerà una nuova sede del Politecnico di Milano, il campus Bovisa Goccia. "Dovranno essere stabiliti i Livelli essenziali di prestazione. Quindi, come detto dal ministro Calderoli, il 2023 è l'anno durante il quale tutti porteranno contributi, idee, suggerimenti, miglioramenti e poi si chiuderà la partita - ha poi concluso il leader della Lega -. Sono assolutamente felice, soddisfatto e orgoglioso di quello che tutti insieme stiamo facendo". (Rem)