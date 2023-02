Governo: Castelli (Fd’I), aiuti a imprese e famiglie linea direttrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In appena cento giorni dall'insediamento, “il governo Meloni ha tracciato la linea direttrice del suo operato in ambito economico: sostegno alle imprese e al lavoro, contrasto all'assistenzialismo fine a sé stesso, aiuti alle famiglie”. Lo dichiara in una nota il senatore Guido Castelli, capogruppo di Fratelli d'Italia (Fd’I) in commissione Finanze di palazzo Madama. “Nella legge di Bilancio, infatti, è presente un combinato disposto finalizzato al rilancio dell'occupazione: si incentiva l'assunzione di nuovi dipendenti under36 attraverso l'esonero contributivo e si taglia il cuneo fiscale per i redditi più bassi. Sono presenti inoltre misure per arginare il caro energia per le famiglie a basso reddito, si innalzano le pensioni minime, si detassano gli acquisti per la prima infanzia e si aumenta l'assegno unico per le famiglie numerose. È solo l'inizio: in cinque anni proseguiremo su questa linea tracciata", aggiunge Castelli. (Rin)