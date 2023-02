Lombardia 2023: Majorino, serve Regione che aiuti di più chi porta avanti economia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che dobbiamo guardare con fiducia il presente e il futuro sapendo che ci sono grandi difficoltà, ma c'è bisogno di una Regione che aiuti molto di più chi porta avanti l'economia reale". Così ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, parlando con la stampa a margine della sua visita oggi alla sede Ance di Milano per un confronto con i rappresentanti della categoria. "È un grande patto che propongo a tutti gli attori del mondo del lavoro e delle imprese - ha spiegato Majorino - per buone politiche di sviluppo. Credo che la Regione debba mostrare più umiltà, semplicità e voglia di dialogo e confronto. In fondo ci sono ancora oggi grandi partite come Pnrr e fondi europei, su cui possiamo fare un grande salto di qualità. Quindi sì, abbiamo tante difficoltà ma anche straordinarie risorse proprio nel tessuto dell'economia reale. Penso anche a soggetti pubblici, non solo privati, che insieme possono dare una spinta", ha concluso. (Rem)