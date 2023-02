Francia: ex presidente Sarkozy sostiene Macron su riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sostiene la riforma delle pensioni preparata dal governo del suo successore, Emmanuel Macron, e chiede alla sua famiglia politica, I Repubblicani, di fare altrettanto. "La destra dovrebbe tener conto delle lotte che sono state le sue. Dovrebbe ricordarsi che la Francia popolare è per il lavoro. Anche quando si ha l'impressione contraria leggendo i sondaggi", ha detto Sarkozy in un'intervista rilasciata la quotidiano "Le Figaro". L'ex capo dello Stato si dice poi contrario alla trattativa con le opposizioni: "Più si negozia, più si mobilita la sinistra che pensa che si cederà e più si va a demotivare la destra, che non capisce più quello che si vuol fare". (Frp)