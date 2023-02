Lombardia 2023: Salvini, problemi saranno di chi perderà elezioni, Lega sta crescendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me interessa che Fontana sia in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri e che la Lega negli ultimi mesi è quella che sta crescendo, nelle ultime settimane addirittura più di tutti. I problemi penso che siano in casa di chi perderà le elezioni, non di chi li vincerà". Lo ha affermato oggi il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo all'ex parco dei gasometri di Milano, dove sorgerà una nuova sede del Politecnico di Milano, il campus Bovisa Goccia, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto se quella della Lega sarà una rincorsa a Fratelli d'Italia. "Se a questo aggiungiamo il fatto che la mia ambizione è che la Lega, per la prima volta nella storia, sia anche al governo della Regione Lazio, mi preparo a un buon San Valentino", ha poi concluso Salvini. (Rem)