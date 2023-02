Torino: Lo Russo, che Eurovision 2023 sia augurio per un futuro di superamento dei conflitti e delle differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la cerimonia della consegna delle chiavi, Torino passa il testimone a Liverpool, sede dell'edizione 2023 di Eurovision Song Contest. L'edizione di quest'anno ha una forte valenza simbolica: Liverpool ospiterà infatti la manifestazione che avrebbe dovuto tenersi in Ucraina, nazione vincitrice a Torino nel 2022. La speranza è che 'United by Music', lo slogan scelto per Eurovision 2023, possa essere davvero un augurio per un futuro in cui si possano superare conflitti e differenze. Abbiamo colto l'occasione dello scambio delle chiavi per portare anche l'augurio della nostra Città ai prossimi ospiti di questa splendida manifestazione: buon Eurovision, Liverpool! (Rpi)