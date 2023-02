Russia-Usa: Cremlino, colloqui tra Putin e Biden non previsti, ci concentriamo sull'operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha in programma l'organizzazione di un colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, sottolineando che l'obiettivo principale per la Russia è l'operazione speciale in Ucraina. "Finora non ci sono piani per i negoziati tra Putin e Biden, abbiamo un obiettivo principale: la continuazione dell'operazione militare speciale, in cui dobbiamo adempiere ai nostri obiettivi, che sono stati designati dal capo dello Stato", ha risposto Peskov ad una domanda in merito. (Rum)