Diritti: M5s, inserire certificazione parità genere in Codice contratti

- "Nel Codice dei contratti in discussione in commissione al Senato per i pareri, è inspiegabilmente scomparso ogni riferimento alla certificazione di parità di genere. Si tratta di uno strumento fondamentale, introdotto nel 2021, che consente alle stazioni appaltanti di valutare le offerte sulla base di un documento che certifichi l'adozione di politiche di parità di genere da parte delle aziende. Ma soprattutto si tratta di un mezzo essenziale per motivare le imprese, attraverso sgravi e meccanismi premiali, verso un percorso di cambiamento nella direzione dell'equilibrio di genere e della riduzione delle disuguaglianze. Questo meccanismo è stato frutto di un lavoro progressivo, con il rafforzamento della certificazione disposta dal decreto Pnrr II e il successivo intervento del dipartimento Pari opportunità che ha chiarito i requisiti minimi per ottenere la certificazione e chi possa rilasciarla. Un lavoro enorme che adesso rischia di essere buttato al vento. Perché questa marcia indietro da parte del governo? Forse la parità di genere è vista come un inutile orpello burocratico da eliminare? Non possiamo permetterci un simile dietrofront su un fronte così importante. Per questo il Movimento cinque stelle chiede l'immediato reinserimento della certificazione di parità di genere nel codice dei contratti pubblici quale ulteriore requisito premiale dell'offerta". Lo afferma la vicepresidente del gruppo M5s al Senato Alessandra Maiorino, coordinatrice del Comitato Politiche di genere e diritti civili del Movimento cinque stelle. (Rin)