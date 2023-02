Giappone: la banca centrale ha effettuato acquisti di obbligazioni record a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, potrebbe nominare questo mese il prossimo governatore della Banca del Giappone (BoJ), che assumerà la guida della banca centrale ad aprile, al termine del mandato di Haruhiko Kuroda. "Ci sarà un cambio di personale", ha dichiarato il primo ministro durante una recente intervista televisiva. "Le scelte di personale verranno valutate attentamente e sottoposte al parlamento", ha aggiunto il premier, confermando che sulla base del calendario dei lavori parlamentari le nomine potrebbero essere annunciate il mese prossimo. Il governatore della Banca centrale e il suo vice restano in carica per un periodo di cinque anni, e Kuroda - che ha guidato la banca per due mandati consecutivi - concluderà il proprio incarico l'8 aprile. I due vicegovernatori, Masayoshi Amamiya e Masazumi Wakatabe, concluderanno invece i loro mandati il 19 marzo. (segue) (Git)