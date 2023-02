Sanità: Benigni (FI) su cancro, prevenzione, lotta e cura nostre priorità assolute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è orgogliosa di aver dato il suo contributo alla presentazione di questo importante lavoro che, in occasione della 23ma Giornata mondiale contro il cancro, vuole richiamare la massima attenzione su un tema, quello della salute e della prevenzione, che deve essere al centro di questa legislatura". Lo ha dichiarato in Aula a Montecitorio Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e responsabile giovani del partito azzurro, nel corso della dichiarazione di voto sulla mozione concernente la prevenzione e la cura del cancro. "Il cancro - ha proseguito - rappresenta, purtroppo, un fenomeno in costante crescita e questo ci fa capire quanto sia fondamentale considerare la lotta contro il cancro una assoluta priorità della nostra azione politica. Ciascuno di noi, dentro e fuori quest'Aula è chiamato ad essere attore e testimone di una fondamentale missione: garantire a tutti i cittadini, ed ancor più ai malati oncologici, non solo la migliore assistenza possibile, ma l'impegno dello Stato a costruire giorno per giorno un sistema sanitario all'avanguardia e di sempre maggiore eccellenza. I parlamentari di Forza Italia - ha concluso - non si sottrarranno a questo fondamentale impegno e, anzi, continueranno senza sosta a promuovere e sostenere, al di fuori di ogni logica di partito, ogni iniziativa utile ad avvicinare sempre di più l'obiettivo di sconfiggere un male che, in un futuro che vorrei molto prossimo, non venga più considerato inguaribile".(Rin)