Lombardia 2023: Moratti, crescita della regione è vero tema, mi candido per questo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della crescita è quello centrale per la Lombardia, e "io mi candido per la crescita". Lo ha affermato Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo alle elezioni per la presidenza della Lombardia, ospite questa mattina da Agorà su Rai3. La Lombardia non sta crescendo, al contrario di altre regioni europee, e "quel che dice Fontana, che va tutto bene, non è vero", ha aggiunto, ma "quel che dice Majorino che va tutto male è altrettanto falso", perché "il tema della crescita è il tema vero della campagna elettorale". "Majorino - ha poi concluso Moratti - non ha ricette, ma proclami vari, e essendo alleato dei 5 stelle che tradizionalmente vogliono la decrescita felice, non riesco a capire come con la sua proposta possa far crescere la Lombardia". (Rem)