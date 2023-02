Camera: oggi question time con ministri Giorgetti, Valditara, Lollobrigida e Zangrillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì primo febbraio alle ore 15, il question time nell'Aula di Montecitorio. Il ministro dell'Economia e finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sull'applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari (Foti – Fd’I); sulla ripartizione delle risorse ancora disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (De Luca - Pd-Idp); sulle iniziative in materia di tassazione dell'attività dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, in relazione al venir meno della vigenza delle disposizioni adottate in periodo pandemico con riferimento al lavoro a distanza (Gadda - Azione-Iv-RE). Il ministro dell'Istruzione e merito, Giuseppe Valditara, risponde ad una interrogazione sulle iniziative volte allo stanziamento di risorse appropriate per adeguare gli stipendi degli insegnanti ai parametri europei, anche alla luce di recenti dichiarazioni del ministro (Orrico - M5s). Il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative in ordine alla moratoria dei mutui agrari, in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il comparto agricolo (Molinari – Lega); sulle iniziative, a livello nazionale ed internazionale, per tutelare il settore agricolo e i consumatori dal rischio di nuovi aumenti dei prezzi (Lupi - Nm(N-C-U-I)-M). Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a interrogazioni sull'ipotesi di introdurre per i dipendenti pubblici differenze retributive attraverso la contrattazione accessoria, sulla base del costo della vita a livello territoriale (Mari – Avs); sulle iniziative per la semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento all'avvio di attività economiche (Battilocchio - FI-Ppe). (Rin)