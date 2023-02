Russia-Usa: Cremlino, nessun'iniziativa da Usa per negoziare accordo New Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non mostrano alcuna iniziativa per avviare un dialogo con la Russia sull'accordo New Start, la cui importanza non deve essere sottovalutata. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Per quanto sia deplorevole la situazione attuale", ha detto il portavoce, la Russia dovrebbe cercare di "mantenere almeno gli accenni al dialogo". "Riteniamo che questo trattato sia molto importante (...) Per il resto, vediamo che gli Stati Uniti hanno effettivamente distrutto il quadro contrattuale e legale nel controllo degli armamenti e nella sicurezza", ha aggiunto Peskov. (Rum)