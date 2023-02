Cospito: Cucchi (Avs), Donzelli e Delmastro si dimettano, Meloni intervenga a tutela istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Mentre in commissione Giustizia nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni stanno emergendo forti criticità riguardo alle leggi in materia e sull'impossibilità dell'accesso da parte degli avvocati che si devono, di fatto, accontentare del giudizio di rilevanza fatto dalla polizia giudiziaria, essendo impossibile anche per gli stessi pm e Gip ascoltarle tutte. Mentre si discute del tema della loro eventuale pubblicazione sulla stampa, cosa fa la maggioranza? Rende note intercettazioni che dovevano rimanere riservate e le divulga per uso politico contro l'opposizione sulla vicenda Cospito. Una cosa di una gravità inaudita. L'onorevole Donzelli, vicepresidente del Copasir, e il sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che ha la delega al Dap, responsabili di tutto questo, si devono dimettere. La presidente Meloni intervenga a tutela delle istituzioni che rappresentano tutti e non possono essere usate per battaglie politiche". Lo dichiara la senatrice di Alleanza verdi e sinistra, Ilaria Cucchi, vicepresidente in commissione Giustizia di palazzo Madama.(Rin)