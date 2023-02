Tunisia: popolazione all’estero aumentata di mezzo milione in dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in totale 1.731.619 i tunisini residenti all'estero nel 2021, oltre mezzo milione in più rispetto ai 1.200.818 del 2011, con uno sviluppo annuo del 3,7 per cento. È quanto emerge dalle statistiche pubblicate dal ministero degli Esteri del Paese rivierasco. La popolazione in Tunisia, nello stesso periodo, è cresciuta in media dello 0,9 per cento all’anno. L'Europa attrae l'85,7 per cento della comunità tunisina totale all'estero, di cui il 55,8 si trova in Francia, il 15,1 per cento in Italia e il 6,6 per cento in Germania. I Paesi arabi attirano il 10 per cento dei tunisini, distribuiti per il 2,1 per cento in Libia, e poi in Qatar e in Arabia Saudita, rispettivamente per il 2 per cento e l’1,7 per cento. I Paesi nordamericani (Canada e Stati Uniti) figurano tra le nuove destinazioni della comunità tunisina, in quanto attraggono un importante segmento di competenze. La presenza di tunisini in questi due Paesi è stimata rispettivamente al 2,1 e all'1,5 per cento della popolazione residente oltreconfine. Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio dei tunisini all'estero per l'anno 2021, il 68,7 per cento della comunità appartiene alla fascia di età compresa tra i 18 e i 64 anni, mentre i tunisini che hanno più di 65 anni rappresentano il 15,4 per cento e gli appartenenti alla fascia di età inferiore ai 18 anni si stima rappresentino il 15,9 per cento del totale.(Tut)