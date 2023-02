Energia: Squeri (FI), con ministro Pichetto e governo abbiamo marcia in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del ministro Pichetto Fratin in Azerbaigian per il raddoppio del gasdotto Tap conferma che, finalmente, con Forza Italia e con il centrodestra la politica energetica assume una marcia in più. Lo ha dichiarato il deputato e responsabile del Dipartimento Energia di Forza Italia Luca Squeri. “Siamo di fronte ad una sfida epocale imposta dall'imperativo di svincolarci dalle forniture russe, e la stiamo raccogliendo nel modo migliore", ha proseguito. "Occorre proseguire su una strada che da un lato preveda il rafforzamento della molteplicità di approvvigionamenti e, dall'altro, l'incremento delle fonti rinnovabili, rispettando i vincoli della sostenibilità economica e della neutralità ecologica. Tutto questo – ha sottolineato – consente di portare avanti in maniera pragmatica il percorso della transizione energetica, assorbendo in tempi non troppo lunghi l'impatto dello sconvolgimento causato dalla guerra in Ucraina e mantenendo, al contempo, gli impegni presi con l'Europa”. (Rin)