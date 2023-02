Torino: Politecnico insieme a Scarpa per creare un nuovo modello di analisi dell'isolamento termico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fino ad oggi nessuno aveva mai pensato di realizzare dei test scientifici per misurare la capacità di isolamento del piede in alta montagna, poiché l’industria si è sempre basata su prove empiriche, esperienze sul campo e conoscenza storica – ha sottolineato Francesco Favilli, Brand Manager di Scarpa -. Grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino avremo a disposizione dati scientifici precisi e reali, con i quali potremo arricchire il nostro know-how in fase di progettazione dei nuovi prodotti. Performance ed eccellenza sono i valori in cui crede la nostra azienda e questo progetto conferma la vocazione di Scarpa alla continua ricerca e innovazione". Mentre la professoressa Ada Ferri ha affermato: "Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Scarpa, che ci ha permesso di attivare una borsa di dottorato in Ingegneria Chimica. L'esplorazione di ambienti estremi richiede materiali estremamente performanti ed affidabili, che possono essere progettati anche grazie alla quantificazione degli scambi termici tra corpo ed ambiente con strumenti di simulazione sperimentale e numerica. Nel nostro laboratorio, possiamo riprodurre condizioni ambientali simili a quelle che gli alpinisti troveranno nelle loro spedizioni, con il vantaggio di poter utilizzare strumentazione per il monitoraggio dello stress termico, che non può essere utilizzata in campo. (segue) (Rpi)