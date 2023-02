Cospito: Cattaneo (FI), solidarietà gruppo Forza Italia Camera al Tg2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo ha espresso la solidarietà propria e di tutto il gruppo di Forza Italia alla Camera al giornalista Stefano Fumagalli, alla sua troupe e a tutta la redazione del Tg2 per l'aggressione subita davanti al carcere di Opera mentre svolgevano il proprio lavoro di cronaca sul caso Cospito. “Le proteste dell'universo anarchico – ha proseguito Cattaneo – si stanno connotando per un crescendo di gravità e l'attacco agli operatori dell'informazione qualifica un livello davvero preoccupante. Impedire di raccontare quel che accade, infatti, significa privare i cittadini della libertà di conoscere”. “Questo – ha concluso – rafforza la convinzione che lo Stato non possa fare alcun passo indietro rispetto all'ondata di violenza in corso". (Rin)