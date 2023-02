Fisco: Ruffini (Agenzia Entrate), snellire procedure senza scappatoie per gli evasori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito invece alla fine della stagione delle rottamazioni: "Lo stralcio delle cartelle c'è già stato nel 2019. Allora interessò 14 milioni di contribuenti e cancellò debiti fiscali per 37 miliardi, compresi quelli con gli enti locali, che adesso possono invece decidere se aderire o meno. Il Parlamento ha di fronte un'intera legislatura per fare la riforma tributaria. In attesa di riscrivere le regole del gioco, lo stralcio delle cartelle può essere funzionale a far lavorare meglio l'amministrazione finanziaria, che può così concentrare la propria attività dove ha più possibilità di riscuotere". Anche la riscossione deve cambiare. "Un esempio su tutti: attualmente una nuova cartella esattoriale, che ha più probabilità di essere pagata, va trattata alla stessa stregua di una vecchia di anni che non ha prodotto nemmeno un euro di incasso. È un approccio formalistico figlio del passato, quando la riscossione era in mano ai privati, ma oggi dovrebbe essere superato. Un auspicio, peraltro, espresso da ultimo anche dalla Corte dei conti", ha concluso Ruffini. (Res)