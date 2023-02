Cospito: Donzelli (Fd'I), i documenti sul carcere non erano segreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Quelle che ho riferito non erano intercettazioni, ma una conversazione captata in carcere e inserita in una relazione del ministero della Giustizia del cui contenuto, in quanto parlamentare, potevo essere messo a conoscenza. Paradossale che i parlamentari del Pd, invece di spiegare perché sono andati a trovare Cospito e cosa pensano del 41 bis, attacchino me". Giovanni Donzelli, deputato di Fd'I, uno dei volti più noti del partito di Meloni e vicepresidente del Copasir, in una intervista al "Corriere della Sera" non fa un centimetro di retromarcia. "Non ho divulgato intercettazioni - spiega - ma ho parlato di quanto riportato in una relazione al ministero di Giustizia di cui, in quanto parlamentare, potevo conoscere il contenuto. Non ho violato segreti. Non mi hanno dato nessun documento riservato. Volendo approfondire la vicenda Cospito, ho chiesto notizie dettagliate al sottosegretario Andrea Delmastro". Dall'opposizione chiedono le sue dimissioni da vicepresidente del Copasir: "Avessi divulgato documenti riservati di cui fossi venuto a conoscenza tramite il Copasir dovrei dimettermi, certo. Ma il Copasir non c'entra niente. E verificarlo è semplice. Chi non ha senso delle istituzioni è chi è andato a trovare Cospito". (segue) (Res)