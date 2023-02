Cospito: Donzelli (Fd'I), i documenti sul carcere non erano segreti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è prerogativa dei parlamentari visitare i detenuti e verificare le loro condizioni: "E l'esito della visita qual è stato? Il 41 bis mette in sicurezza lo Stato e viene riconosciuto non da un governo, ma dai giudici, nella loro autonomia. Nel caso di Cospito, poi, la firma sotto il provvedimento l'ha messa un ministro di un governo del quale il Pd faceva parte, mentre noi eravamo all'opposizione. Ma noi difendiamo le istituzioni dell'Italia, non una parte". La visita a Cospito è sufficiente per fargli domandare in Aula se 'la sinistra sia dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia': "Io ho chiesto solo ai parlamentari del Pd di essere chiari sul tema del 41 bis e nello specifico di Cospito al 41 bis. Loro balbettano. Usciti dal carcere, hanno detto che la pena deve essere umana. Ma Cospito non patisce alcun trattamento disumano. Si scusino loro. Con gli italiani. Cospito sta facendo una battaglia per tutti i detenuti che vivono il suo stesso regime carcerario e i mafiosi fanno il tifo per lui", ha concluso Donzelli. (Res)