Iraq: incontro tra Peshmerga e delegazione Usa, focus su budget 2023 forze militari curde

- Il capo di Stato maggiore dei Peshmerga, le forze di sicurezza della regione autonoma del Kurdistan iracheno, il generale Issa Uzair, ha ricevuto una delegazione statunitense guidata dal capo della squadra di sostegno alla sicurezza presso il consolato statunitense a Erbil, il colonnello Sanborn. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo la quale le parti hanno discusso del budget 2023 per le forze militari curde. “È necessario gestire le quote finanziarie delle forze Peshmerga. La fase attuale richiede un lavoro di squadra”, ha spiegato il generale Uzair, esprimendo la sua soddisfazione per la cooperazione con le forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. (Res)