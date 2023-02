Credito: Spagna, nel 2022 per Bbva utile di 6,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito spagnolo Bbva ha chiuso il 2022 con un profitto di 6,4 miliardi di euro, il suo massimo storico. La banca ha annunciato, pertanto, che il prossimo aprile pagherà un dividendo di 31 centesimi per azione, oltre ai 12 centesimi già pagati lo scorso ottobre per un totale di 43 centesimi ed intraprenderà un nuovo piano di riacquisto di 422 milioni di azioni. L'utile è stato sostenuto da una forte generazione di ricavi. Il reddito lordo, pari a 24,8 miliardi, è cresciuto del 18,2 per cento, mentre il margine di interesse è salito del 30,4 per cento a 19,1 miliardi. Il gruppo attribuisce questo risultato alla forte crescita dei prestiti e al miglioramento degli spread dei clienti, ma i continui aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali nel corso dell'anno nelle principali aree geografiche in cui opera hanno favorito le attività bancarie. Per quanto riguarda i mercati geografici, le attività in Messico sono state ancora una volta la forza trainante del gruppo, con profitti pari a 4.1 miliardi di euro (+64 per cento). Il Paese latinoamericano genera il 57 per cento dei risultati globali della Banca, mentre la Spagna con 1,6 miliardi di euro il 22,8 per cento.(Spm)