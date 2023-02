Difesa: Crosetto, Giornata vittime civili guerra occasione per riaffermare valore della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "La Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo è occasione, oggi più che mai, per ribadire il valore della pace. Per ricordare l'impegno dell'Italia in tutte le sedi a tutela del diritto internazionale umanitario": è quanto si legge in un tweet del ministro della Difesa Guido Crosetto. (Res)