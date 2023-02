Malesia: premier Anwar difende incarico di consulenza economica alla figlia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha difeso la decisione di nominare la figlia, Nurul Izzah Anwar, consulente economica e finanziaria del governo, rispondendo alle critiche da parte delle forze politiche di opposizione e da parte dell'opinione pubblica. Anwar ha ricordato che la donna presterà la sua consulenza a titolo gratuito, e ha escluso che possa utilizzare la sua posizione per trarne benefici personali. "Non avrà il potere di assumere o gestire direttamente alcun progetto o appalto" ha dichiarato il primo ministro, sostenendo che la nomina della figlia servirà ad assicurare la trasparenza della sua amministrazione. "Accetto le critiche, ma solo per la sua nomina. Si assicurerà che le procedure corrette vengano seguite nella redazione dei contratti e nella conduzione delle gare d'appalto", ha affermato Anwar. (segue) (Fim)