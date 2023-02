Corea del Sud: arrestato intermediario petrolifero cinese dopo indagine del "Financial Times"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intermediario cinese, le cui attività nel commercio illegale di petrolio sono state smascherate da un'indagine del quotidiano "Financial Times", è stato arrestato in Corea del Sud perché sospettato di aver organizzato traffici illeciti di carburante verso la Corea del Nord. Secondo l'indagine, l'intermediario avrebbe organizzato oltre 35 trasferimenti per circa 18 mila tonnellate di gasolio, una serie di operazioni valutate dalla guardia costiera sudcoreana per una somma complessiva di 18 miliardi di won (cioè 13,5 milioni di dollari). L'indagine ha rivelato che un anonimo agente marittimo cinese aveva mediato un accordo tra una società sudcoreana, chiamata Eastern Pec, e una società con sede a Shanghai, chiamata Met Ocean Co, per condurre un trasferimento di carburante nel Mar cinese meridionale. Gli investigatori della guardia costiera sudcoreana hanno affermato che l'intermediario cinese ha disposto che una petroliera russa, gestita da una compagnia sudcoreana, inviasse le forniture di carburante con una nave cinese, che a sua volta avrebbe le avrebbe trasferite a delle navi nordcoreane. Tale operazione rappresenta una violazione delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite. (Rel)