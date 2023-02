Slovenia: ministra Esteri Fajon, spie arrestate fanno parte dei servizi segreti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri slovena Tanja Fajon ha confermato che i due cittadini stranieri accusati di spionaggio e arrestati due giorni fa "sono membri dei servizi segreti russi" e sono sospettati di aver agito "contro gli interessi nazionali della Slovenia". Lo riportano i media di Lubiana, i quali riferiscono che si tratta di un uomo e di una donna di cittadinanza argentina. "Un'indagine ufficiale è in corso. I due sono sospettati di aver agito contro gli interessi nazionali della Slovenia e, secondo le ultime informazioni, sono membri dei servizi segreti di Mosca", ha detto Fajon. La ministra ha quindi ribadito di non aver ancora convocato l'ambasciatore russo a Lubiana. L'Agenzia di intelligence e sicurezza slovena (Sova) aveva arrestato il 30 gennaio due cittadini stranieri, in un ufficio preso in affitto nella capitale Lubiana, in quanto sospettati di prestare servizio nell'Agenzia di intelligence militare russa (Gru) e di operare come parte di un complesso programma di spionaggio. Fajon aveva confermato l'arresto ma non aveva voluto rivelare i dettagli sulle loro identità. (Seb)