- La città di Bakhmut, nella regione di Donetsk, è stata accerchiata dalle forze russe. E' quanto affermato da Yan Gaghin, assistente del governatore ad interim della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. In un'intervista all'emittente "Rossija 24", Gaghin ha precisato che attualmente sono in corso le battaglie per assumere il controllo della strada Chasiv Yar-Bakhmut. (Rum)