Roma: lite troppo accesa per strada con la fidanzata, 30enne ubriaco denunciato per resistenza

- Stava litigando animatamente con la compagna e, per questo, i passanti in via Capodiferro a Roma, hanno chiamato i carabinieri. Il 30enne di nazionalità spagnola ma residente a Roma, era visibilmente ubriaco e agitato. Alla vista dei carabinieri si sarebbe mostrato subito scontroso rifiutando il controllo e l’identificazione fino ad arrivare a spintonare i militari che lo hanno immobilizzato e trattenuto fino all’arrivo di una ambulanza del 118 che, a causa del forte stato di ubriachezza, lo ha portato in ospedale. L’uomo è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza era incolume. (Rer)