Imprese: Giuseppe Marino nuovo amministratore delegato del Gruppo Hitachi Rail

- Sarà l’italiano Giuseppe Marino a guidare il Gruppo Hitachi Rail, colosso giapponese del mercato dei treni. Hitachi, si legge in una nota, ha infatti annunciato cambiamenti alla propria organizzazione: dal primo aprile il nuovo Group Ceo sarà Giuseppe Marino, ingegnere bresciano di 58 anni, che ieri ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato e direttore generale di Ansaldo Energia, succedendo al britannico Andrew Barr. Di fatto, con la nuova nomina, Marino diventa uno degli uomini più importanti a livello industriale e tra i pochissimi manager italiani alla guida di un colosso mondiale come Hitachi. “Sono orgoglioso di tornare in Hitachi Rail in questo momento così entusiasmante” ha dichiarato Marino dopo la nomina. “La leadership di Andrew ha portato alla crescita di Hitachi Rail negli ultimi anni e la roadmap definita nel Mid Term Management Plan è altrettanto entusiasmante. Il mio impegno sarà orientato a soddisfare i nostri clienti e la società, guidando i nostri team verso soluzioni pionieristiche più green e digitali e completando con successo l'acquisizione di Thales Ground Transportation Business”, ha spiegato l’ingegnere italiano. (segue) (Rin)