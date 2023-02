Imprese: Giuseppe Marino nuovo amministratore delegato del Gruppo Hitachi Rail (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marino, che precedentemente ha ricoperto ruoli di senior leadership in Hitachi Rail, tra cui Group COO Rolling Stock, vanta un ampio background in ingegneria e management internazionale e una vasta esperienza nei settori dell'automotive e dell’industria per la sicurezza tecnologica. Nel suo precedente mandato in Hitachi Rail, Marino ha supportato l’integrazione di AnsaldoBreda e Ansaldo Sts, guidato le consegne dell'ETR1000, il treno ad alta velocità di punta in Italia che adesso opera anche in Spagna e Francia e ha sostenuto lo sviluppo dell’eccellenza operativa dello stabilimento Hitachi Rail di Newton Aycliffe nel nord-est dell'Inghilterra. Le dimissioni di Marino da Ansaldo, che guidava da oltre tre anni, sono state accolte e condivise dal Consiglio di Amministrazione del gruppo alla luce di un piano industriale solido sul quale continuerà a lavorare fino al 31 marzo, unitamente alla prima linea manageriale della società. Il CdA ha ringraziato Marino per il lavoro svolto e la dedizione mostrata in questi anni, confermando l’impegno per una pronta implementazione del Piano Industriale. (Rin)