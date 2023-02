Lazio 2023: Cacciatore (Pp), soluzione debiti Ater è acquisizione immobili da parte di comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle politiche abitative "la Regione Lazio sconta ancora un enorme arretramento legislativo". Lo afferma in una nota il candidato alle elezioni regionali del Lazio con la lista Polo Progressista, Marco Cacciatore. "C'è una legge confusa, disomogenea e più volte rimaneggiata - spiega -. Abbiamo anche approvato, nel corso della legislatura ormai conclusa, una regolarizzazione: la impropriamente detta sanatoria per gli abusivi. Grazie alla regolarizzazione viene verificato il vero stato di necessità del nucleo familiare, garantendo in tal caso il diritto alla casa. Resta il problema del debito - sottolinea - in virtù del quale alcune Ater, soprattutto quella di Roma e della Provincia di Roma, non riescono a intervenire sui territori per assicurare manutenzione e dignità dei quartieri popolari e periferici. Certo va detto che mentre alla Ater di Roma, tra fondi per le rottamazioni dei debiti e altri sostegni, negli anni la Regione ha pensato, a quella della Provincia non si può sia stata riservata la stessa attenzione". (segue) (Com)