Lazio 2023: Cacciatore (Pp), soluzione debiti Ater è acquisizione immobili da parte di comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È andata avanti la vendita di case popolari - prosegue Cacciatore - con il rischio di far perdere di contenuto la funzione sociale delle istituzioni nel garantire il diritto all'abitazione: peraltro con piani farraginosi che hanno scontentato anche gli inquilini interessati, dando luogo ai condomini misti, un abominio amministrativo che carica arretrato sugli ex inquilini che comprano la casa di cui erano assegnatari, fino all'abominio della vendita degli immobili di lusso. Il creditore principale delle Ater è il Comune di Roma. Altrove in Italia i comuni hanno acquisito gli immobili senza caricarsi di altre competenze, coprendo sui propri bilanci crediti che non avrebbero mai riscosso, di dubbia esigibilità, e abbattendo il debito dei gestori di case popolari. Succederebbe così che Ater - conclude -, senza più il debito, potrebbe spendere centinaia di milioni di euro per manutenere e garantire dignità a chi la merita. Tutto questo non è mai stato preso in considerazione da Regione e Comune di Roma". (Com)