Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini partecipa alla presentazione del progetto "All Inclusive - Quando sono i giovani ad abbattere le barriere" e dei primi risultati ottenuti. Segue una visita al Centro Diurno per Disabili (CDD) di Bobbiate per la visione delle attività collegate al progetto con i giovani frequentanti in Centro e gli studenti.Sede Fondazione Renato Piatti Onlus, Via Crispi, 4 Varese (ore 14); CDD Bobbiate, via Macchi, 12 Varese (ore 15)VARIEIl candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino interviene al Congresso Cgil Lombardia.Centro Congressi di Assago (ore 10)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana visita la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano.Via Vivaio, 7 (ore 10:15)Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini visita il cantiere del futuro Campus Bovisa – Goccia del Politecnico di Milano. Sono presenti: Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano; Emilio Faroldi, Prorettore vicario del Politecnico di Milano; Ferruccio Resta, già Rettore del Politecnico di Milano e presidente del Centro nazionale per la mobilità aostenibile; Stefano Bolognini, assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione della Regione Lombardia; Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano.Politecnico di Milano, Via Giampietrino, 24 (ore 11:45)“Infrastrutture, sviluppo e ambiente: strategie e programmi per il futuro”. Incontro di Confservizi Lombardia e Assimpredil Ance con il candidato del centrosinistra e M5S, Pierfrancesco MajorinoAssimpredil Ance Via San Maurilio, 21 (ore 12)Confindustria Lombardia organizza l'evento dal titolo “Stati Generali dell’industria lombarda – Incontro con i candidati alla presidenza di Regione Lombardia”. Al termine di ogni incontro, il Presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, consegna a ogni candidato il documento che contiene le proposte e le istanze del sistema imprenditoriale lombardo.Auditorium Giorgio Squinzi, via Pantano 9 (a partire dalle ore 16:30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene agli Stati Generali dell’Industria Lombarda - Incontro con il candidato.Assolombarda, Auditorium G. Squinzi, Via Pantano, 9 (ore 17:15)Il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino visita il mercato solidale di Tradate.viale Isonzo, Tradate/Va (ore 18:30)L'Arcivescovo di Milano inaugura la "Casa della carità" di Lecco. Intervengono: S. Ecc. monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano; monsignor Maurizio Rolla, Vicario episcopale Zona pastorale III; monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco; Luciano Gualzetti, Direttore Caritas Ambrosiana; Mauro Gattinoni Sindaco di Lecco / Rappresentanti degli organismi finanziatori del progetto.Casa della Carità (Centro Paolo VI), via San Nicolò 5, Lecco (ore 18:30)Presentazione del secondo volume del terzo tomo del Catalogo generale di Alighiero Boetti.Palazzo della Trennale, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)"Next Communication. Per capire e cambiare il mondo dei media, evento organizzato da Storyword". Inervengono: Virginia Stagni Head of Business Development, Financial Times; Simone Bemporad Chief Communications & Public Affairs Officer, Cenerali; Andrew Spannaus Giornalista e analista politico. Introduce Carlo Castorina, Founder & Director StorywordTalent Garden, via Arcivescovo Calabiana, 6 (ore 18:30).Incontro "Il Carcere e il resto della comunità" con Chiara dell'Oca, progetto carcere e università e candidata Alleanza VerdiSinistra in Regione Lombardia, Onorio Rosati, co-coordinatore di Sinistra Italiana Metropolitana di Milano, Ivan Lembo, responsabile politiche sociali Cgil Milano.Santeria Paladini 8 via Ettore Paladini, 8 (ore 20:30) (Rem)