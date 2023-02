Catalogna: accordo sul bilancio per il 2023 tra Sinistra repubblicana e socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed il Partito socialista catalano (Psc) hanno raggiunto un accordo sul bilancio della Generalitat per il 2023 che aumenta le risorse di circa 3,1 miliardi di euro dopo tre mesi di negoziati. Lo ha annunciato con una nota il governo catalano. Allo stesso tempo, le due parti hanno raggiunto un altro accordo sulle principali infrastrutture del Paese, che il Psc aveva richiesto come conditio sine qua non, e che include lo sblocco del finanziamento della tangenziale B-40. Questa intesa permetterà al presidente della Catalogna, Pere Aragones, di approvare i conti e di avviare immediatamente l'elaborazione del disegno di legge in Parlamento. (Spm)