Appalti: Busia (Anac), giudizio complessivo su Codice è positivo

20 luglio 2021

- L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) dà un giudizio molto positivo sul nuovo codice dei contratti pubblici e sull’impianto generale. Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, nel corso dell’audizione in commissione Ambiente del Senato sul Codice dei contratti pubblici. Busia ha sottolineato il ruolo dell’Autorità come “ausilio alle stazioni appaltanti” e l’importanza della digitalizzazione delle gare, che “garantisce semplificazione e trasparenza”. Il presidente dell'Anac ha tuttavia rimarcato la presenza di alcuni punti critici, tra cui la “soppressione del registro in house”, la norma sul conflitto di interesse, che risulta per Anac “profondamente insoddisfacente”, in quanto “contrasta con quanto previsto dalle direttive”, ma anche la norma sugli affidamenti diretti, rispetto alla quale Anac “chiede che sia prevista un’indagine di mercato e garantito un procedimento di rotazione”. (Rin)