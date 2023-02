Francia: Le Pen ribadisce opposizione a invio armi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha confermato la sua opposizione all'invio di armamenti in Ucraina da parte della Francia. "Non parliamo più della pace", ha detto Le Pen all'emittente televisiva "France info", spiegando che "questa parola è scomparsa" dal dibattito. "Ci separiamo dalle nostre armi per consegnarle all'Ucraina", ha affermato la leader dell'estrema destra francese, ricordando che le capacità dell'esercito francese è già ridotto "all'osso". Quello inviato a Kiev è materiale di cui la Francia potrebbe "potenzialmente averne bisogno", ha dichiarato Le Pen.(Frp)