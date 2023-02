Romania: governo approva nuove misure per la digitalizzazione delle istituzioni pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità romene continuano la digitalizzazione delle istituzioni pubbliche. L'esecutivo ha adottato una serie di disposizioni relative al cloud del governo, una piattaforma virtuale ufficiale attraverso la quale si accederà a diversi dati, un meccanismo che agevolerà le interazioni sia tra le istituzioni che con il pubblico. Il ministro della Ricerca e dell'Innovazione, Sebastian Burduja, ha precisato in una dichiarazione che i cittadini saranno informati in tempo reale sull'accesso ai loro dati, che si troveranno in un sistema sicuro. Uno altro strumento necessario per accedere a diversi servizi in formato elettronico è la nuova carta d'identità elettronica che, entro fine anno, potrà essere rilasciata a livello nazionale, dopo essere stata introdotta già dal 2021 nell'ambito di un progetto pilota a Cluj (nord-ovest del Paese). I costi per il rilascio dei primi cinque milioni di carte d'identità saranno a carico dello Stato, con fondi del Pnrr. Nella stessa riunione è stato deciso che i sindaci e i presidenti dei consigli provinciali che gestiscono progetti con fondi esterni non rimborsabili dovrebbero ricevere un aumento salariale dal 25 al 50 per cento.(Rob)