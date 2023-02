Appalti: Busia (Anac), soglia 500 mila euro errore per qualificazione stazioni appaltanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Anac il nuovo Codice dei contratti pubblici contiene un punto critico sul fronte della qualificazione delle stazioni appaltanti. Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, nel corso dell’audizione in commissione Ambiente del Senato sul Codice dei contratti pubblici. Busia ha spiegato che il nuovo Codice prevede che la verifica della capacità degli uffici pubblici di comprare scatti solo sopra i 500 mila euro. “Questo – ha rimarcato – è un errore, perché fa sì che il 90 per cento degli affidamenti complessivi fuoriescano dalla qualificazione e che il 65 per cento delle gare venga svolto da chi non sa farlo o da chi non è detto che lo sappia fare”. Per questo, ha concluso, l’Autorità chiederà di tornare alla soglia dei 150 mila euro. (Rin)