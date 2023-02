Montenegro: al via più grande esercitazione militare invernale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle montagne del Montenegro è iniziata la più grande esercitazione militare invernale internazionale nel territorio del Paese balcanico, che nelle prossime due settimane riunirà circa 250 membri delle forze armate di Montenegro, Austria, Macedonia del Nord, Stati Uniti, Italia e del Centro di eccellenza della Nato per il combattimento in montagna. Lo riporta la stampa di Podgorica. Alla cerimonia di apertura della manovra militare, il comandante del primo battaglione di fanteria dell'esercito del Montenegro, tenente colonnello Milos Gacevic, ha sottolineato che l'obiettivo dell'esercitazione, la quale "oltre a quello militare ha anche un carattere civile" è "aumentare il livello di interoperabilità e capacità delle unità e dei comandi nostri e degli alleati durante l'esecuzione di compiti in una guerra di montagna", nonché "la mobilità in condizioni invernali". (Seb)