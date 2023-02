Ucraina: ministro Economia tedesco Habeck contrario a fornitura caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, si è espresso contro la fornitura di caccia da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, l'esponente dei Verdi ha osservato come sia necessario un “bilanciamento” tra il “massimo sostegno” e l'evitare che la Germania stessa diventi una parte belligerante. “Ovviamente, non è del tutto chiaro dove corre la linea lì”, ha aggiunto Habeck. Per il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, il trasferimento di caccia all'ex repubblica sovietica rappresenterebbe “probabilmente un passo troppo in avanti”. Secondo Habeck, è giusto consegnare all'Ucraina i carri armati, ma vi è “una differenza tra carri armati e aerei da combattimento”. Sia il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sia il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si sono detti contrari alla fornitura di caccia al Paese aggredito dalla Russia. (Geb)