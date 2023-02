Cospito: Calenda, Delmastro non può rimanere al Dap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Delmastro non può rimanere al Dap. La diffusione di intercettazioni riservate per strumentalizzarle politicamente è indegna, illegale e senza precedenti". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. “Piacerebbe – prosegue – sentire una parola chiara di Nordio. Non si può essere garantisti nelle parole e poi girarsi dall'altra parte”. (Rin)