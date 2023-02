Bulgaria: oggi ultima riunione di governo prima della nomina del nuovo esecutivo ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ad interim della Bulgaria ha avviato stamane la sua ultima seduta prima dello scioglimento. Secondo quanto annunciato in precedenza dal presidente della Repubblica, Rumen Radev, l’attuale Assemblea parlamentare verrà sciolta domani per poter nominare un nuovo governo ad interim che traghetti il Paese fino alle elezioni anticipate del 2 aprile. Il premier uscente, Galab Donev, ha ringraziato i ministri del suo esecutivo all’inizio della seduta. "Nonostante gli attacchi, le provocazioni e i problemi, avete mostrato coraggio nelle battaglie che abbiamo combattuto”, ha detto Donev. Il 2 aprile si terranno in Bulgaria le quinte elezioni parlamentari nell’arco di due anni, dopo che le forze politiche non hanno trovato un accordo per la costituzione di una squadra di governo. Il presidente Radev ha già fatto sapere che riconfermerà il mandato all'attuale primo ministro ad interim fino alla formazione di un esecutivo su base elettorale.(Seb)