Imprese: Sk Hynix chiude il quarto trimestre con 1,4 miliardi di dollari di perdite (2)

- Samsung Electronics, principale rivale sudcoreana di Sk Hynix, ha riferito ieri di aver chiuso il quarto trimestre 2022 con un utile di 4.300 miliardi di won (3,5 miliardi di dollari), in calo del 69 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato - il peggiore registrato dall'azienda dal terzo trimestre 2014 - riflette il calo della domanda globale di semiconduttori e smartphone. Nel quarto trimestre dello scorso anno Samsung ha conseguito un fatturato di 70.500 miliardi di won, in calo dell'8 per cento su base annua. (Git)