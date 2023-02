Australia: governo annuncia sanzioni a carico di Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Australia ha annunciato oggi il varo di sanzioni mirate a carico di individui ed entità responsabili di "gravi violazioni dei diritti umani" nel Myanmar. Le sanzioni, che includono il blocco delle risorse finanziarie e il divieto d'ingresso nel Paese, sono state comminate a 16 membri del governo militare al potere a Myanmar dal golpe di febbraio 2021, e a due "entità controllate dalle forze armate" di quel Paese. Dal 2021 ad oggi due differenti governi australiani avevano evitato di imporre sanzioni alla giunta birmana, nonostante le pressioni della comunità internazionale e l'arresto a Myanmar dell'economista originario di Sydney Sean Turnell, liberato lo scorso novembre. Turnell ha fatto rientro in Australia, ma a dicembre la giunta ha formalmente revocato l'amnistia concessagli, e gli ha ordinato di presentarsi in tribunale a Naypyidaw per rispondere dell'accusa di "disinformazione". Sin dal suo rilascio, Turnell ha sollecitato Canberra a rivedere la propria decisione e varare sanzioni a carico della giunta birmana. (segue) (Res)