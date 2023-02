Cina-Corea del Sud: Pechino vara nuove restrizioni all'ingresso dei visitatori coreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso in Cina dei visitatori provenienti dalla Corea del Sud è vincolato da oggi alla conduzione di un test diagnostico per il Covid-19 all'arrivo nel Paese, cui seguirà una quarantena per i soggetti che risulteranno positivi al virus. Lo ha annunciato l'ambasciata sudcoreana a Pechino, che ha ricevuto una notifica in proposito dal governo cinese. La Cina ha risposto così alle analoghe restrizioni imposte dalla Corea del Sud all'ingresso dei visitatori cinesi, che Seul ha recentemente prorogato per un mese, sino al 28 febbraio. L'ambasciata a Pechino ha precisato che i dettagli relativi alla quarantena per i visitatori coreani positivi al Covid-19 non sono ancora note. Il 10 gennaio la Cina ha sospeso l'emissione di visti a breve termine ai cittadini di Corea del Sud e Giappone, accusando i due Paesi di misure "discriminatorie" ai danni dei viaggiatori cinesi. Nei giorni scorsi Pechino ha ripreso l'emissione dei visti ai cittadini giapponesi, ma non a quelli coreani. (Cip)