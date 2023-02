Usa: esportazioni alla Cina, funzionario conferma intesa con Giappone e Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario del Commercio degli Stati Uniti, Don Graves, ha fatto riferimento all'esistenza di un accordo con Giappone e Paesi Bassi per l'imposizione di restrizioni comuni alle esportazioni tecnologiche verso la Cina. "Al momento non ne possiamo parlare", ha dichiarato il funzionario a margine di un evento a Washington, riferendosi al fatto che la Casa Bianca non ha ancora dato alcun annuncio ufficiale in merito all'intesa. "Potete però certamente parlarne con i nostri amici in Giappone e nei Paesi Bassi", ha aggiunto Graves. L'agenzia economica "Bloomberg" e la stampa del Giappone avevano dato notizia del raggiungimento di un accordo tra i tre Paesi alla fine della scorsa settimana, e funzionari giapponesi avevano già confermato le indiscrezioni relative all'accordo, che prevede di limitare le esportazioni verso la Cina di alcuni macchinari avanzati per la produzione di chip. Secondo "Bloomberg", l'intesa è stata raggiunta nel corso di colloqui tenuti la scorsa settimana a Washington con i rappresentanti dell'azienda olandese Asml e delle giapponesi Nikon e Tokyo Electron.(Was)