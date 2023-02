Ucraina: Biden discuterà i prossimi invii di armi con l'omologo Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato ieri che discuterà i prossimi invii di armi statunitensi all'Ucraina con l'omologo di quel Paese, Volodymyr Zelensky, in risposta alla richiesta di Kiev di ottenere armi più sofisticate per far fronte all'offensiva delle forze russe. "Parleremo", ha detto Biden, poche ore dopo aver risposto con un secco "no" a una domanda riguardo il possibile invio all'Ucraina di cacciabombardieri F-16. L'Ucraina, che la scorsa settimana ha strappato agli Stati Uniti e ai loro alleati l'impegno a fornire centinaia di carri armati, preme per ottenere anche aerei da combattimento e armi a lungo raggio, che le consentirebbero di colpire obiettivi in Crimea. (segue) (Was)