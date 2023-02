Giordania-Usa: re Abdullah II in visita a Washington, domani previsto incontro con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania Abdullah II ha iniziato una visita ufficiale negli Stati Uniti, dove domani è previsto un incontro con il presidente Joe Biden. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”, secondo la quale i colloqui riguarderanno il rafforzamento del partenariato strategico e della cooperazione in diversi ambiti. In particolare, l’incontro riguarderà "gli ultimi sviluppi regionali e internazionali, tra cui quelli legati alla causa palestinese e al ruolo centrale degli Stati Uniti in questo senso, nonché le ripercussioni della crisi in Ucraina". Il re hascemita si era recato a Washington anche nel maggio del 2022. (Lib)